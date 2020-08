В Индии на судоверфи в штате Андхра-Прадеш 70-тонный строительный кран упал на рабочих. Он насмерть придавил 11 человек.

Об этом сообщает Asian News International.

Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.

70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.

#UPDATE: The death toll in the crane collapse incident at Hindustan Shipyard Limited rises to 11: Visakhapatnam District Collector Vinay Chand #AndhraPradesh https://t.co/fDaFLqSPZA