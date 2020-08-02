Появилось видео, как на судоверфи в Индии рухнул огромный кран, убив 11 рабочих
В Индии на судоверфи в штате Андхра-Прадеш 70-тонный строительный кран упал на рабочих. Он насмерть придавил 11 человек.
Об этом сообщает Asian News International.
Инцидент случился во время монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядной организации.
70-тонный кран был закуплен два года назад, но так и не был введен в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.
#UPDATE: The death toll in the crane collapse incident at Hindustan Shipyard Limited rises to 11: Visakhapatnam District Collector Vinay Chand #AndhraPradesh https://t.co/fDaFLqSPZA— ANI (@ANI) August 1, 2020
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