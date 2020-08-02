71-летняя Примадонна Алла Пугачева поделилась новыми кадрами со своими детьми. На этот раз артистка опубликовала видео, на котором ее 6-летняя дочь Лиза показывает босоножки, которые она сама сделала из бумаги.

Видео опубликовано в Инстаграме Пугачевой.

Как видно на записи, девочка вырезала подошву и сделал ремешки. Звездная мама, не скрывая восхищения изобретением ребенка, называет дочь модельером и сообщает, что она в "культурном шоке".

"Вот так и живем. Босыми не останемся" - прокомментировала видео Алла Борисовна.

В комментариях многие поклонники звездной семьи с восхищением отозвались о находке Лизы: "Лизонька ты просто прелесть", "Лиза супер", "Какая очаровательная и артистичная", "Какая куколка становится и выдумщица", "Мило! Я хочу такие же ", "Дизайнер!", - отметили подписчики.

Переглянути цей допис в Instagram Вот так и живём.Босыми не останемся.#босоножкиЛизыГалкиной Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 31 Лип 2020 р. о 9:01 PDT

Напомним, что Алла Пугачева сейчас замужем в пятый раз за Максимом Галкиным. Пара сыграла свадьбу в 2011 году, а в 2017 году супруги обвенчались. Двойняшек Лизу и Гарри звездным родителям родила суррогатная мать. Юморист и шоумен признавался, что идея о прибавлении в семье принадлежала супруге.

Как сообщалось, Алла Пугачева поделилась в Instagram коротким и простым секретом семейного счастья. Она намекнула, что он заключается в отсутствии измен.

Также мы писали, что появились фото 71-летней Аллы Пугачевой в шортах. Примадонна выглядит моложе лет на сорок.