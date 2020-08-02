В Одессе полицейские задержали двух жителей Ивано-Франковска 1996 года рождения, которые приехали в город на отдых. Их подозревают в нападении и ограблении женщин из Николаева. За нападение парни могут на двенадцать лет сесть за решетку.

Об этом сообщает прес-служба полиции области.

"Сняв одну из комнат в частном доме в районе Большого Фонтана, ребята быстро потратили все деньги и не придумали ничего лучше, чем отобрать средства в своих соседок, которые поселились этажом ниже. Молодые люди проникли в комнату женщин, 1967 и 1977 года рождения, воспользовавшись тем, что двери были не закрыты, и, пригрозив им ножом, завладели четырьмя тысячами гривен", - сообщает полиция.

Фото: Национальная полиция

Злоумышленников задержал патруль батальона полиции особого назначения. Они потратили все деньги на алкоголь и сразу побежали к железнодорожному вокзалу.

Следователи Киевского отдела полиции квалифицировали их действия по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Они в СИЗО ждут избрание меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имуществаа.

Правоохранители обращаются к жителям и гостям города с просьбой быть осторожнее и закрывать окна и двери своих домов.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

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