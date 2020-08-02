Житель болгарского села Богатое в Одесской области решил выяснить, откуда возле его дома появилось большое количество тарантулов и снял их на видео.

Ролик опубликовало "BBC News" в YouTube.

По его словам, буквально в двух метрах от его дома поселилось большое количество пауков. В поисках ответа любознательный герой нашел способ, как снять пауков, а видео показал ученому в Киеве. Мужчина выманил пауков с помощью пластилина.

Тарантулы - это крупные (от 2 до 10 см) ядовитые аранеоморфные пауки. Тарантулы обитают в засушливых районах - степях, пустынях. Днем укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 см. Ночью выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Ловчих сетей они не плетут, паутину используют только в качестве покрытия стен норки и при строительстве яйцевого кокона. Считаются крупнейшими пауками в Украине.

Напомним, весной прошлого года украинские пограничники нашли сотни тарантулов в коробках для хлопьев и печенья.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали обитающих в зоне отчуждения хищных пауков.