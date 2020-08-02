После того, как пассажир поезда избил и пытался изнасиловать телеведущую, украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" хочет вернуть полицейское сопровождения в поездах дальнего следования. В компании просят правоохранителей обеспечить надлежащую охрану.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 1 августа, телеведущая канала "Интер" Анастасия Луговая, которая ехала вместе с сыном в поезде "Мариуполь-Киев", сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина избил и пытался изнасиловать.

Полиция задержала мужчину в тот же день. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья 1975 года рождения.