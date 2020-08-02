Президент Украины Владимир Зеленский провел выходные в госрезиденции "Синегора" в Гуте в Ивано-Франковской области Украины.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отмечается, глава страны выехал туда вечером в пятницу из Киева.

"Синегора" – одна из самых фешенебельных охотничьих госрезиденций. Занимает площадь 10 866 га. На ее территории есть дворцы, зимний сад, пруды, вертолетная площадка, охотничий домик, десятки охотничьих вышек, отель, небольшой зверинец.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Зеленский отправляется в экспресс-отпуск в госрезиденции. Ранее президент отдыхал на госдаче на острове Бирючий в Азовском море.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский продал свое имение в Иванковичах и переехал жить на государственную дачу, где ранее жил Виктор Ющенко.

Как рассказал советник главы Офиса президента Украины по медиавопросам Михаил Подоляк в интервью "Стране", президент решил переехать на госдачу из-за требований охраны.