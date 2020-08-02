В Киеве будут судить мужчину, который украл мобильный телефон из заказа в отделении почты. Его могут посадить на семь лет за разбойное нападение.

Об этом сообщает прес-служба полиции Киева.

В апреле в почтовом отделении на проспекте Маяковского во время получения заказа посетитель распылил газовый баллончик в лицо работника и скрылся с новым мобильным телефоном, за который не рассчитался.

Тогда правоохранители оперативно разыскали нападающего, им оказался 31-летний ранее не судимый киевлянин.

В доме задержанного криминалисты обнаружили и изъяли вещественные доказательства: газовый баллончик и гаджет.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы по статье о разбойном нападении.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста из Харькова, он ограбил "Новую почту".

Также мы рассказывали, что полиция задержала четверых полтавчан, которые подозреваются в подрыве и ограблении на 2,75 млн гривен автомобиля "Укрпочты", случившемся 7 июля, около 10 утра, на дороге между селами Тишки и Жданы Лубенского района.