Под суд пойдет киевлянин, который забрал заказанный мобильный телефон на почте, не заплатив
В Киеве будут судить мужчину, который украл мобильный телефон из заказа в отделении почты. Его могут посадить на семь лет за разбойное нападение.
Об этом сообщает прес-служба полиции Киева.
В апреле в почтовом отделении на проспекте Маяковского во время получения заказа посетитель распылил газовый баллончик в лицо работника и скрылся с новым мобильным телефоном, за который не рассчитался.
Тогда правоохранители оперативно разыскали нападающего, им оказался 31-летний ранее не судимый киевлянин.
В доме задержанного криминалисты обнаружили и изъяли вещественные доказательства: газовый баллончик и гаджет.
Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы по статье о разбойном нападении.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве будут судить 23-летнего разбойника-рецидивиста из Харькова, он ограбил "Новую почту".
Также мы рассказывали, что полиция задержала четверых полтавчан, которые подозреваются в подрыве и ограблении на 2,75 млн гривен автомобиля "Укрпочты", случившемся 7 июля, около 10 утра, на дороге между селами Тишки и Жданы Лубенского района.