Александр Усик. Фото: Facebook

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик разыграл своего друга и экс-партнера по "Украинским атаманам" Дениса Беринчика, который выступает в легком весе. 

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт "boxingukraineboxing". 

Так, Усик под эгидой своей промоутерской компании "Usyk17 Promotion" выступил организатором вечера бокса в селе Лесники в Киевской области, где присутствовал лично.

Около ринга кроме Усика находился и Беринчик. Он попросил сфотографировать его с компанией зрителей, передав ему телефон.

Тогда Усик взял смартфон, осмотрел его и положил в карман. Позже экс-чемпион мира все же сделал снимок. 

Напомним, ранее Тайсон Фьюри включил Александра Усика в топ-список тяжеловесов.

Также сообщалось, что Боксеров-чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца" за съемки в фильме о церкви

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