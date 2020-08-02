В Украине смертность от коронавируса нового типа составляет 2,4%. Больше всего показатель смертности в Кировоградской области - там от болезни умирает каждый двадцатый зараженный.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

По данным центра, количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 2 августа составляет 30 900 человек.

На стационарном лечении находится 4 625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - сообщили в центре.

Заболевание было подтверждено в 5 072 детей и 8 755 медиков, из них 6 426 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12 403 образца методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всего проведено 1 058 383 ПЦР-исследования.

Ранее "Страна" писала, что в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса будет иметь затяжной характер.

Также мы рассказывали, что Украина вышла на 34-е место по количеству зараженных коронавирусом.