В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Дегтяревской. Это произойдет в ночь с воскресенья на понедельник, 3 августа. Ограничение связано с ремонтными работами на дороге.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 2 августа до 6:00 3 августа на части ул. Дегтяревской перекроют движение. На улице Дегтяревськой будет укладывать верхний слой покрытия", - говорится в сообщении.

Работы будут проводить, чтобы не сильно ограничивать нна движение транспорта.

Вместе с тем, в КГГА подчеркнули, что во время работ движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. А. Довженко и Телиги и ул. Е. Мирошниченко будет перекрыто.

Объехать ремонтную зону можно от ул. Дегтяревская - ул. А. Довженко - ул. А.Цедика - ул. Е. Мирошниченко - ул. Дегтяревская, а также через ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. О. Телиги - ул. Дегтяревская.

Карта: КГГА

Ранее "Страна" писала, что под путепроводом возле станции метро "Святошин" частично ограничено движение до 3 августа.

Также мы рассказывали, что на проспекте Степана Бандеры из-за ремонта ограничат движения. Дорога будет частично перекрываться в период с 00:00 1 августа до 23 августа.