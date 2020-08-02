В Изюмском районе Харьковской области умер 12-летний мальчик, который болел ангиной. Полиция выясняет обстоятельства его смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в воскресенье, 2 августа.

"1 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По словам матери ребенка, он был болен ангиной. Женщина лечила его дома сама, в медицинские учреждения за помощью не обращалась. Внезапно ребенок потерял сознание, после чего мать отнесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть ребенка. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье женщина устроила в своей квартире подпольный детсад, в котором умер ребенок.

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