В Украине напоминают о том, что очень важно проходить вакцинацию от распространенных болезней во время пандемии коронавируса. Во время карантина она упала и за 5 месяцев 2020 года только 30% детей в возрасте до года прошли полную вакцинацию для профилактики полиомиелита - опасной детской болезни, от которой можно уберечься только вакцинацией. Это может грозить эпидемией.

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. В частности, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона. Риск в Украине отнесли к категории высоких", - предупредили в ЦОЗ.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Если в стране вакцинированы более 95% населения, распространение вируса прекратится, но в Украине к концу года достичь такого показателя не получится.

"По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%", - сообщает прес-служба.

Темпы вакцинации в первое полугодие 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.

В ЦОЗ подчеркнули, что вакцинация во время пандемии Covid-19 является безопасной.

Ранее "Страна" писала, что Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с сокращением вакцинации детей из-за пандемии коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Минздраве настоятельно посоветовали родителям не игнорировать календарь необходимых прививок, так как это может привести к эпидемии среди детей.