Впервые в новейшей истории предвыборный съезд Республиканской партии США, во время которого Дональда Трампа должны объявить кандидатом в президенты, пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает "CNN".

Как отмечается, съезд состоится 21-24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. По словам организаторов, решение провести съезд в закрытом для прессы формате связано с ограничением на число участников публичных мероприятий, которое действует в Северной Каролине из-за коронавируса.

Из-за коронавируса на съезд не смогут приехать и все делегаты, присутствовать будут только 336 человек, каждый из которых будет голосовать за шестерых однопартийцев. В Республиканской партии пообещали, что само голосование за кандидата в президенты, будут транслировать в режиме онлайн.

Тем не менее, решение уже раскритиковали в СМИ. В частности, Зик Миллер из Associated Press, который возглавляет ассоциацию работающих в Белом доме журналистов, заявил, что данное решение "неудачное". Миллер призвал организаторов еще раз подумать над ним.

"Выдвижение кандидата от основной партии в высшей степени касается американцев", — сказал он.

Напомним, 24 июля Республиканская партия США отказалась от проведения части предвыборного съезда во Флориде из-за пандемии коронавируса. Сам Трамп заявил, что "сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

Как сообщалось, в конце июля Трамп предложил перенести выборы президента США, чтобы избежать голосования по почте из-за коронавируса. Однако позже он передумал.