Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения говорит, что пандемия будет иметь затяжной характер. Опасность заражения коронавирусом сохранится еще надолго.

Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Ситуация в мире остается чрезвычайной, отметили в комитете и выразили признательность партнерам за усилия по борьбе с Covid-19.

"Комитет подчеркнул "ожидаемый затяжной характер" [пандемии], отметив важность продолжения противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях", - говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство также подчеркнуло важность последовательных мер стран по борьбе с инфекцией и призвало молодежь использовать все способы защиты для предотвращения распространения заболевания.

Также комитет призвал ВОЗ ускорить исследования критических факторов нового коронавируса, которые остаются неизвестными, и улучшить понимание эпидемиологии и серьезности COVID-19, включая его долгосрочные последствия для здоровья.

Следующую оценку Чрезвычайный комитет ВОЗ даст ситуации с пандемией через 3 месяца.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 августа превысило 17,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Ранее "Страна" писала, что Украина вышла на 34-е место по количеству зараженных коронавирусом.

Также мы рассказывали, что основными источниками распространения коронавируса в Швейцарии стали ночные клубы и рестораны. 69% новых обнаруженных заражений за последние две недели поступали оттуда.