Россиянам, которых задержали на территории Беларуси, выбрали меру пресечения. Их взяли под стражу.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает "ТАСС" со ссылкой на главу следственного комитета страны Ивана Носкевича.

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Приготовление к массовым беспорядкам"). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Носкевич.

Напомним, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 33 военных. Позже стало известно, что они из российской ЧВК "Вагнер". Также белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах.

В свою очередь Россия отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.