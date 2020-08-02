Специалисты не рекомендуют людям в возрасте, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний, путешествовать во время пандемии коронавируса. У них повышенная опасность того, что болезнь пройдет в тяжелой форме и может закончиться летально.

Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.

В частности, отказаться от поездки следует тем, кто страдает от сахарного диабета, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и избыточного веса, рассказал эксперт. По его словам, хронические заболевания и преклонный возраст повышают риск осложнений и тяжелого течения Covid-19.

Кроме того, Чуланов напомнил, что во время отдыха необходимо соблюдать меры безопасности и использовать маски.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации для украинцев, которые собираются выехать за границу в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве советуют связаться с авиакомпанией, тщательно изучить условия страхового полиса, а также позаботиться о наличии достаточной суммы денег на случай чрезвычайной ситуации.

Ранее "Страна" писала, что в Болгарии ужесточили правила въезда для украинцев с 30 июля.