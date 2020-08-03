"Стране" стало известно, как построена работа со СМИ и медиа-кризисами в Офисе президента.

В штаб, который разрабатывает концепцию реагирования на медийные поводы, входят: Андрей Ермак, Ирина Победоносцева, Юлия Мендель, Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир, Юрий Костюк и Михаил Подоляк.

Об этом в интервью "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также отметил, что финальное решение по реакции на тот или иной медийный повод принимает Владимир Зеленский.

"Юлия Мендель - спикер президента, у нее другая функция - доносить официальную позицию государства. Она участвует в разработке этой позиции", - отметил Михаил Подоляк.

Главный спичрайтер президента - Юрий Костюк (в прошлом - сценарист сериала "Слуга народа" и других кинопродуктов "Квартала").

"Он пишет тексты. Итоговую версию смотрю я, вношу правки. Какие-то блоки добавляю я, еще кто-то из узкого круга. А Костюк все это сводит и выдает финальную версию. Поэтому давайте говорить, что он - главный спичрайтер президента. Хотя вообще спичрайтер - это сборное понятие, это не один человек, а группа людей. У Порошенко тоже так было", - отметил Михаил Подоляк.

Кирилл Тимошенко в Офисе президента отвечает за спецпроекты, видео-программы, протокольные поездки и работу с региональными СМИ.

"У Кирилла Тимошенко большой фронт функциональных задач. На нем - спецпроекты: Большая стройка, “Мандруй Україною”. Такие рутинные вещи, которые требуют много работы со СМИ. На него заточен департамент, который работает с региональной прессой", - рассказал "Стране" Михаил Подоляк.

Помимо основных постоянных участников, в этот условный "штаб" по медиа-реагированию входит большой медийный департамент.

"Туда входит в том числе отдел протокола, представители УДО - если есть закрытая информация, которую мы не можем разглашать. Кроме того, ситуативно туда входят начальники профильных управлений, которые отвечают за поездки президента, за его коммуникации и разработку сценариев этих поездок", - рассказал нам Подоляк.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком можно прочесть здесь.