В США признали погибшими восемь военных, которые пропали без вести у берегов Калифорнии во время учений.

Об этом говорится на странице экспедиционной дивизии морской пехоты США в Twitter.

Как отмечается, командование приняло решение прекратить поиски после 40-часовой масштабной операции. По словам военных, в данных обстоятельствах существовала "крайне малая вероятность" успешного завершения поисков.

Сообщается, что военнослужащие пропали без вести в результате несчастного случая во время учений у берегов Калифорнии. Один военный тогда погиб.

Напомним, вчера в США столкнулись два самолета. В результате аварии погибли семь человек. Среди них был американский чиновник.

Также мы писали, что в США на крышу дома рухнул пассажирский самолет. Погибли три человека.