В США признали погибшими восемь военных, пропавших без вести во время учений
В США признали погибшими восемь военных, которые пропали без вести у берегов Калифорнии во время учений.
Об этом говорится на странице экспедиционной дивизии морской пехоты США в Twitter.
Как отмечается, командование приняло решение прекратить поиски после 40-часовой масштабной операции. По словам военных, в данных обстоятельствах существовала "крайне малая вероятность" успешного завершения поисков.
Сообщается, что военнослужащие пропали без вести в результате несчастного случая во время учений у берегов Калифорнии. Один военный тогда погиб.
Напомним, вчера в США столкнулись два самолета. В результате аварии погибли семь человек. Среди них был американский чиновник.
Также мы писали, что в США на крышу дома рухнул пассажирский самолет. Погибли три человека.