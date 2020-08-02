Чернобыльский заповедник опубликовал календарь важных событий августа. Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике опубликовали календарь с основными событиями августа. Календарь показывает природные циклы и события, которые будут в заповедной зоне. 

Календарь появился на странице прес-службы заповедника. 

В календаре говорится, что в августе цветет вереск и тирлич обыкновенный. Также птицы улетают из гнезд и начинают кочевать. В дальнейшем это кочевание перерастает в осеннюю миграцию в теплые страны. 

В августе можно услышать вой волков, но птицы перестают петь брачные песни. 

Молодые лисята и енотовидные собаки начинают жить самостоятельно. 

22 августа - День экологического долга. 

Ночь между последними субботой и воскресеньем августа - Международная ночь летучих мышей. 

Календарь главных событий августа от Чернобыльского заповедника

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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