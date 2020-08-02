В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике опубликовали календарь с основными событиями августа. Календарь показывает природные циклы и события, которые будут в заповедной зоне.

Календарь появился на странице прес-службы заповедника.

В календаре говорится, что в августе цветет вереск и тирлич обыкновенный. Также птицы улетают из гнезд и начинают кочевать. В дальнейшем это кочевание перерастает в осеннюю миграцию в теплые страны.

В августе можно услышать вой волков, но птицы перестают петь брачные песни.

Молодые лисята и енотовидные собаки начинают жить самостоятельно.

22 августа - День экологического долга.

Ночь между последними субботой и воскресеньем августа - Международная ночь летучих мышей.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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