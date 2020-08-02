Из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции пытались вынести 40 килограмм радиоактивной черники. Норма радиации на территории, где собирали ягоды, была превышена в 4 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции остановили двух человек, которые собирали чернику в зоне отчуждения. Они незаконно проникли на закрытую территорию, чтобы собрать ягоды на продажу.

На мужчин составили административные протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Пограничники также отправили запрос, чтобы выяснить, есть ли в деле признаки уголовного преступления по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности".

Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Всю чернику изъяли.

Фото: Госпогранслужба

Это уже не первый раз, когда незаконные собиратели пытаются продать ягоды из зоны отчуждения. Так, недавно правоохранители не дали гражданам вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг фонящих грибов. А до этого в зоне ЧАЭС поймали жителей Ровенской области, которые собрали 200 кг фонящей черники на продажу.