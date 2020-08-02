Президент Украины Владимир Зеленский переехал на госдачу из-за требований охраны.

Об этом в интервью "Стране" рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины по медиавопросам.

"Его (Зеленского - Ред.) старое жилье находилось в неудобном месте — там практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО. Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий — в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям — охрана не могла их проверить. То есть был целый ряд нарушений требований к охране высшего должностного лица", - сообщил Михаил Подоляк в интервью "Стране".

По его словам, соседям Зеленского создавалось множество неудобств. "Постоянно под окнами какие-то манифестации, перекрытие дорог", - уточнил Подоляк.

На вопрос, почему тогда решение о переезде было принято только спустя год президентства Зеленского, Подоляк ответил, что президент "не хотел выходить из образа простого человека".

"Он хотел, как в Швейцарии — президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина — другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа. Это не Швейцария, где все тихо и спокойно", - отметил советник главы ОП.

Он также отметил, что временной разрыв между решением о переезде и видео, которые сняли журналисты, — буквально два-три дня. И признал, что скандала можно было избежать.

"Вполне можно было за неделю до этого самим снять, где будет теперь жить президент, объяснить, почему, и избежать скандала... Я настаивал на том, чтобы заранее объявить: мы переезжаем. Этот эпизод был неправильно отработан, он создал нам много информационной головной боли, которой вполне можно было избежать или отбить в самом начале", - прокомментировал Михаил Подоляк, отметив, что в Офисе президента не удалось устранить боязнь говорить о непростых вещах заранее.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком можно прочесть здесь.

Как ранее сообщала "Страна", Владимир Зеленский продал свое имение в Иванковичах и переехал жить на государственную дачу, где ранее жил Виктор Ющенко.