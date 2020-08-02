Мужчину, который пытался изнасиловать журналистку в купе поезда на глазах у ее ребенка, арестовали. Его посадили на два месяца без права залога. Там он будет дожидаться суда.

Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Киева.

Мужчину арестовали по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9, он взят под стражу без возможности выплаты залога.

По согласованию местной прокуратуры следственным отделом отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г.. Киеве мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 1 августа 2020 года, Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28.09.2020 года включительно.

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в субботу, 1 августа, телеведущая канала "Интер" Анастасия Луговая, которая ехала вместе с сыном в поезде "Мариуполь-Киев", сообщила, что ночью к ней в купе вломился незнакомый мужчина избил и пытался изнасиловать. Полиция задержала мужчину в тот же день. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья 1975 года рождения.