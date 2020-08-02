Водитель грузового автомобиля в Киеве создал аварийную ситуацию на дороге перед мостом Патона, развернувшись сразу на несколько полос движения.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в воскресенье, 2 августа.

Как видео на записи, инцидент произошел ночью 29 июля. Водитель фуры съехал с разворотного кольца и, дождавшись, когда проедут машины, развернулся на несколько полос, поехав в другую сторону. После чего его примеру последовала и соседняя фура.

Напомним, в конце июня патрульные полицейские Киева составили протокол на водителя, который совершил поворот через три полосы движения на том же месте перед мостом Патона. Он также съехал с разворотного кольца и нагло перпендикулярно вклинился в поток движения, так что водители вынуждены были притормаживать и пропускать его.

Также мы писали, что появилось видео момента двойного ДТП на мосту Патона через Днепр в Киеве.