Решение выполнить требование луцкого террориста и прорекламировать фильм "Земляне" принял сам Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в интервью "Стране" Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, который отвечает за медийные конфликты и кризисные ситуации.

"Мы в Офисе президента долго обсуждали, стоит ли выполнять его (луцкого террориста - Ред.) требования, и так и не могли принять решение. Решение в итоге принял сам Зеленский. Ситуация была критическая... Вообще-то уже через три часа на столе у Зеленского должно было лежать несколько сценариев, по которым можно идти... А у нас не было решения на протяжении 8 часов. И президент взял эту ответственность на себя и принял, на мой взгляд, абсолютно нормальное решение, которое разгрузило ситуацию", - сообщил "Стране" Максим Подоляк.

Он назвал это решение необычным и нетрадиционным.

"Но у нас и страна нетрадиционная. У нас же все проблемные ситуации заточены на президента. Вся структура власти упирается в одну фамилию. Например, в Америке никто бы не требовал от Трампа записывать видео — это бы решалось на уровне губернатора или главы силового ведомства. Там люди понимают, кто за что отвечает. А у нас любое маленькое происшествие — пусть Зеленский решит проблему. Вот он и решил", - добавил Подоляк.

Полный текст интервью с Михаилом Подоляком можно прочесть здесь.

Как ранее сообщала "Страна", луцкий террорист Максим Кривош (Максим Плохой) сдался правоохранителям после того, как 8 часов продержал заложников в автобусе.

Ранее "Страна" также анализировала, о чем фильм "Земляне", который требовал прорекламировать Максим Кривош.