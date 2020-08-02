Сын бывшего участника российского списка Forbes Александра Лебедева, Евгений, стал кандидатом на получение пожизненного титула пэра и места в палате лордов Великобритании. Евгений Лебедев известен своими дружескими отношениями с премьер-министром королевства Борисом Джонсоном.

Об этом в воскресенье, 2 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев оказался в списке из 36 людей, которым королева Великобритании Елизавета II намерена присвоить пожизненный титул пэра.

Примечательно, что в 2018 году Лебедев проводил вечеринку с участием британского премьера Бориса Джонсона, когда тот еще был министром иностранных дел. Также после победы на выборах глава правительства был в лондонском доме Лебедева на праздновании 60-летия отца бизнесмена - Александра Лебедева, который в прошлом служил в разведке КГБ СССР.

При этом Александр Лебедев ранее рассказывал, что Джонсон и его сын дружат уже около 12 лет.

До 2015 года Лебедев-старший входил в список богатейших людей России. В 2009 году Лебедев купил Evening Standard, а спустя год - The Independent. Обе газеты были убыточными, поэтому их приобретение обошлось недорого. За Evening Standard Лебедев заплатил 8,3 млн фунтов стерлингов, а за The Independent - лишь символический 1 фунт стерлингов. После сделки Лебедев стал первым среди россиян владельцем крупной британской газеты.



Помимо Евгения Лебедева, в списке людей, которые также могут получить право на место в палате лордов Британии, еще 35 человек. Среди них брат премьера Джо Джонсон, ранее покинувший правительство страны из-за несогласия со взглядами Бориса Джонсона по поводу Brexit, а также бывшие министры финансов Филипп Хаммонд и Кен Кларк, и муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп. На данный момент членство в верхней палате британского парламента есть у 773 человек.

Напомним, что несколько лет назад министры угрожали палате лордов ликвидацией из-за препятствования Брекзиту.

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