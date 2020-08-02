Под Ужгородом Закарпатской области произошло очередное ДТП с летальным исходом. На этот раз Volkswagen врезался в дерево. Погибли двое человек, еще два пассажиры госпитализированы.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, авария произошла в селе Лазещина, что в Раховском районе сегодня утром.

"Как выяснили правоохранители, прибывшие по вызову, около 5:00 утра, 24-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf", двигаясь по автодороге сообщением "Мукачево-Рогатин", в селе Лазещина, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате автокатастрофы погибли водитель, житель поселка Ясиня и пассажир, 23-летний житель села Лазещина. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет госпитализировали в больницу.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких человек, в полиции начали следствие по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль поместили на штрафплощадку. Раховского отделения полиции. По делу в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, по результатам которых правоохранители установят все обстоятельства ДТП", - добавили пресс-службе полиции.

Напомним, что в прошлом месяце в Закарпатской области в результате ДТП погибли три человека. По данным стражей порядка, автокатастрофа произошла в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Ранее мы писали, что неподалеку от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области произошла серьезная авария, в результате которой погиб один человек. Еще четверых пришлось госпитализировать.