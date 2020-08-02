Завтра на всей территории Украины будет тепло и сухо, максимальная температура воздуха завтра ожидается на западе и юге страны.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ночью температура воздуха упадет до +11...+14. Днем столбики термометров покажут +24...+28 градусов. Осадков не ожидается, будет солнечно с переменной облачностью.

На севере страны ночью +10...+15, днем +22...+26, без осадков. Завтра там также будет солнечная погода.

В восточном регионе ночная температура воздуха составит +12...+14 градусов, а днем поднимется до +25...+27 градусов. Дождя завтра там не ожидается, будет солнечно с переменной облачностью.

На юге ночью ожидается от +14 до +18, днем +26...+28 градусов. Осадков не предвещается.

В центральной части Украины ночью похолодает до +12...+15, днем температура поднимется до +24...+27. В Киеве завтра будет также тепло, ночью +13...+15, днем +24...+26, осадков не ожидается.

Напомним, на следующей неделе прохлада в Украине сменится жаркой погодой. Осадки ожидаются только в западных регионах страны.

Ранее мы писали, что сегодня в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно. Незначительные дожди возможны в восточных и северо-восточных областях.