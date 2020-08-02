В воскресенье, 2 августа, стало известно о решении властей Австралии о введении чрезвычайного положения в штате Виктория. А в его столице, Мельбурне, который является вторым по величине городом страны, внедрили комендантский час.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной столь жестких решений называют рост инфицированных коронавирусом. Уже в течение шести недель жителям Мельбурна рекомендуют "оставаться дома". Теперь еще на шесть недель им будет запрещено передвигаться по городу в ночное время суток.

По словам премьера Австралии Скотта Моррисона, это является необходимым решением. А министр здравоохранения Грег Хант признался, что идет на этот шаг с "тяжелым сердцем".

Сейчас в Австралии коронавирусом заразились 18 000 человек. Из них 200 умерли.

Также мы рассказывали о вспышке коронавируса в Греции, где впервые с апреля количество новых инфицированных превысило отметку в 100 человек.

Напомним, по состоянию на утро 2 августа число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 112 человек.