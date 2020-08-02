Туристы подрались в самолете из-за маски. Скриншот из видео

В самолете, выполняющем рейс на Ибицу, произошла драка после того, как один из пассажиров отказался надевать маску. 

Видео инцидента опубликовано в Твиттере. 

Так, мужчина, который летел рейсом авиакомпании "KLM", стал спорить с другими из-за маски. После чего на него накинулись других пассажиры - всего в драке участвовали около 10 человек. При этом отмечается, что пассажир был пьян. 

Как видно на записи, экипаж самолета попытался разнять дерущихся. После чего один из мужчин оказался на полу, а других попросили успокоиться. При этом на видео слышно, как кто-то кричит: "Тут есть дети!".

Напомним, ранее в харьковском метро пассажиры подрались с работниками подземки из-за медицинской маски. Потасовка образовалась прямо в вагоне после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.

Также мы писали, что в Одессе двое священников ПЦУ подрались в храме, в потасовке участвовали прихожане.

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