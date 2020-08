В самолете, выполняющем рейс на Ибицу, произошла драка после того, как один из пассажиров отказался надевать маску.

Видео инцидента опубликовано в Твиттере.

Так, мужчина, который летел рейсом авиакомпании "KLM", стал спорить с другими из-за маски. После чего на него накинулись других пассажиры - всего в драке участвовали около 10 человек. При этом отмечается, что пассажир был пьян.

Как видно на записи, экипаж самолета попытался разнять дерущихся. После чего один из мужчин оказался на полу, а других попросили успокоиться. При этом на видео слышно, как кто-то кричит: "Тут есть дети!".

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9