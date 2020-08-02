Экс-министра Великобритании задержали. Его подозревают в изнасиловании коллеги
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра и депутата от консерваторов, которого обвинили в изнасиловании коллеги.
Об этом сообщает The Sunday Times.
Правоохранители решили не озвучивать имя задержанного. Сообщается, что речь идет о жалобе, в которой указывается о четырех инцидентах, произошедших в период с июля 2019 по январь 2020 года.
"51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что изнасилования происходили в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни.
Председатель консервативной партии Роберт Дженрик заявил во время общения с журналистами, что подобные обвинения являются достаточно серьезными, и должны быть максимально тщательно расследованы.
Напомним, "Страна" рассказывала о том, как ведущую "Интера" пытались изнасиловать в поезде на глазах у сына.
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