Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра и депутата от консерваторов, которого обвинили в изнасиловании коллеги.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Правоохранители решили не озвучивать имя задержанного. Сообщается, что речь идет о жалобе, в которой указывается о четырех инцидентах, произошедших в период с июля 2019 по январь 2020 года.

"51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что изнасилования происходили в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни.

Председатель консервативной партии Роберт Дженрик заявил во время общения с журналистами, что подобные обвинения являются достаточно серьезными, и должны быть максимально тщательно расследованы.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как ведущую "Интера" пытались изнасиловать в поезде на глазах у сына.

Также мы сообщали, что в Одессе полицейский ювенальной превенции изнасиловал школьницу.