В ходе вступительной кампании в Украине, которая стартовала 1 августа, абитуриенты завели уже более 40 тысяч электронных кабинетов.

Об этом в воскресенье, 2 августа, информирует пресс-служба ГП "ИнфоРесурс".

Так, по последним данным, с начала регистрации уже было создано 40 170 электронных кабинетов для поступления с сертификатами Внешнего независимого оценивания в украинские вузы. Активированы из них на данный момент 40 125.

Кроме того, продолжается регистрация на поступление в магистратуру. Желающие получить этот уровень образования создали уже 8 811 кабинетов, из них активированы 8 806.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешается абитуриентам, живущим на оккупированных территориях страны, поступать в украинские ВУЗы без ВНО.

Ранее мы собрали подробную пошаговую инструкцию, которая отвечает на самые распространенные вопросы абитуриентов: какой график поступления-2020, как зарегистрировать электронный кабинет, какие пороговые баллы, как подать заявление и понять, поступил или нет.