Утром в воскресенье, 2 августа, в Греции заявили о 110 новых случаях коронавируса, выявленных в течение суток. Это крупнейшая с апреля вспышка болезни.

Об этом свидетельствуют данные Национальной организации здравоохранения, передает Kathimerini.

Так, из всех зараженных лишь девятеро путешествовали за границу. В последний раз показатель превышал сотню еще в апреле. На протяжении июня и большей части июля суточный прирост инфицированных составлял около 50-60 человек.

Стремительный рост числа заболевших был зафиксирован в последние несколько дней: с 30 июня по 1 августа прирост составлял 57, 65, 76 и 110 новых случаев заражения.

Сейчас в стране зафиксировали уже 4 587 случаев Covid-19. Скончались от коронавируса 206 пациентов.

Напомним, недавно Греция из-за новых вспышек коронавируса в стране запретила въезд гражданам Сербии.

Стоит отметить, что на днях в Греции было выявлено более 40 случаев коронавирусной инфекции среди иностранных туристов.