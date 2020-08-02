Турецкая авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом в воскресенье, 2 августа, информирует портал Avianews.

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - говорится в сообщении.

Ожидается, что рейсы в Харьков Turkish Airlines будет выполнять четыре раза в неделю по смешанному расписанию: по понедельникам и пятницам - вечером, а по средам и воскресеньям - утром.

Напомним, недавно Wizz Air анонсировал запуск рейсов из Харькова в Милан и Венецию в 2021 году.

Ранее мы писали, что крупнейший лоукостер Европы компания Ryanair в октябре текущего года запустит два новых рейса из Одессы - в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в рамках своего зимнего расписания.