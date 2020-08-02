В воскресенье, 2 августа, неподалеку от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области произошла серьезная авария, в результате которой погиб один человек. Еще четверых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, около 07:00 воскресенья, 2 августа, в Черкасской области столкнулись три автомобиля.

"В результате ДТП водитель одной из машин умер на месте происшествия, еще четыре человека травмированы. Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ", — рассказали спасатели.

Кроме того, сообщается, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

В Черкасской области произошла авария при участии трех автомобилей. Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, как в Киеве Mercedes вылетел на встречную и врезался в маршрутку, в результате пострадавшие остались без конечностей и глаз.

Также мы публиковали видео, как водитель Audi сбил мотоциклиста на пешеходном переходе в самом центре Киева.