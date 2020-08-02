Благодаря антициклону Claws, который придет в Украину в понедельник, 3 августа, погода на территории страны будет сухой и солнечной.

Об этом в воскресенье, 2 августа, написала народный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Днем какие-то блохи-очаги влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в центре и на севере Украины, но вряд ли у них что-то существенное получится", - сообщила метеоролог.

По ее словам, температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +22...+28 градусов. В Киеве в понедельник будет сухо, термометр покажет от +24 до +26 градусов.

"Завтра - день элегантной погоды, не холодно, не жарко, можно гулять на улице после работы долго", - уверяет Диденко.

Также она отметила, что со вторника, 4 августа, погода "вернется с осенних гулек" и температура воздуха начнет ощутимо расти.

"Уже с 4 августа и до конца недели в большинстве областей ожидается +26...+31 градус, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины", - добавила синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, на следующей неделе прохлада в Украине сменится жаркой погодой. Осадки ожидаются только на западе.

Ранее мы писали, что в большинстве регионов Украины сегодня будет тепло и солнечно. Незначительные дожди возможны в восточных и северо-восточных областях.