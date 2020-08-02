Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу своего подзащитного.

Об это он рассказал во время общения с "ТАСС".

"Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу", — сказал он.

До этого мы рассказывали, что адвокат российского актера Эльман Пашаев рассказал, что у его подзащитного нет проблем с алкоголем.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.

Также мы приводили слова телеведущей Ксении Собчак, которая рассказала, что Михаил Ефремов не признает своей вины в смертельном ДТП и заявила, что адвокат артиста вызывает у нее много вопросов странной линией защиты.