В воскресенье, 2 августа, киевский мэр Виталий Кличко показал в сети ролик, как житель столицы ломает шлагбаум и другую технику у въезда на Труханов остров. Виновника, по его словам, уже идентифицировала и задержала полиция.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

"Друзья! Снова случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальный ущерб в результате повреждения коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен", — сообщил Кличко.

По словам мэра столицы, сейчас коммунальники работают над тем, чтобы восстановить работу системы. Личность вандала уже установлена. Его задержала полиция.

"И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда", — подчеркивается в тексте сообщения.

В Киеве мужчина уничтожил коммунальной техники на почти 300 000 гривен. Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, что 28 июля, после инцидента с пойманными на улице Стрелецкой в Киеве граффитчиками, мэр столицы заявил о готовности выделить цистерну краски тем, кто действительно хочет сделать город лучше и красивее.