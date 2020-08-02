В субботу, 1 августа, во Львовской области от коронавирусной болезни умер глава Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко. В этом месяце ему могло исполниться 60 лет.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Старосамборского райсовета в Facebook.

"Преждевременно оборвалась жизненная тропинка Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом", - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак подтвердила, что 59-летний Савенко скончался в результате осложнений от коронавирусной болезни.

"Ушел из жизни Василий Савенко ... Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека ... Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей" - написала Микичак.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Украине умерли 8 755 медицинских работников.

Ранее мы писали о том, что семья медика, который умер от коронавируса в Ивано-Франковской области, получила 1,576 млн грн пособия.