На западной границе снова гигантские очереди - как в одну, так и в другую сторону.

Путешественники, а это в основном заробитчане, стоят от семи часов до более суток.

2 августа на КПП "Корчова-Краковец" с польской стороны "колейка", как называют очередь на польский манер, растянулась на несколько километров.

"Мы выстояли семь часов, и это нам еще повезло. Очередь большая, километра на два, но тянется так, будто это 10 километров. Пограничники очень медленно пропускают, тщательно всех проверяют - как наши, так и украинские. Пускают по 3-5 авто раз в час (обычно - по 30 примерно)", - рассказала "Стране" живущая в Польше Вероника Берневек, которая направлялась на Львовщину на микроавтобусе с другими пассажирами.

Из Польши в Украину - километровые очереди, которые еще и медленно тянутся. Фото: Вероники Берневек

В очереди, по ее словам, машины с украинскими, немецкими и польскими номерами, много заробитчан.

Еще дольше стоят на границе в КПП "Чоп", в сторону Венгрии, которая разрешила украинцам транзит в страны ЕС (при наличии рабочих виз или документов о статусе в Европе - вид на жительство, супружество с гражданином Евросоюза).

"Я стояла в жару 32 часа на границе, это был ад. Со среды на четверг ночью мы приехали на границу, а переехали только лишь в пятницу. Ехали частным микроавтобусом. Легковые автомобили пропускали быстро, пассажирские регулярные автобусы медленнее, а вот частные бусы - это ужас. За 5-6 часов пропускали семь бусов. А их десятки. Когда мы приехали на паспортный контроль, то паспорта сдали, и мы сидели в машине три часа - никто не подходил. И только через три часа нам отдали паспорта и мы поехали. Три дня в дороге - это кошмар", - делится со "Страной" Надежда Притула, которая ехала в одну из стран Европы.

В Чопе на выезд из Украины в Венгрию стоят больше 30 часов. Видео: Надежда Притула

По ее наблюдениям, в очереди стоит много бусиков в Италию, которые везут передачки заробитчанам и от них домой (те самые, которые заставили платить ввозную пошлину, что привело к конфликту на границе в конце мая), а также автобусы в Германию, Испанию.

В очереди много "итальянских бусиков", которые везут передачки. Видео: Надежда Притула

В Госпогранслужбе "Стране" подтвердили, что на нескольких пунктах пропуска - очереди. На "Ягодыне", например, 2 августа официально зафиксировано 500 машин на выезд из Украины. Правда, пограничники уверяют, что пропускают с обычной скоростью - от 50 до 75 машин в час.

"Очереди из-за того, что сейчас сезон отпусков, одни заробитчане едут домой на побывку, другие возвращаются. Еще есть обычные туристы, которые едут отдыхать в Хорватию через Венгрию (хотя их намного меньше). Плюс едут те, у кого есть рабочие визы в Европу и кто входит в категории, которым разрешен въезд в ЕС. Перед пандемией многие бежали в Украину, а сейчас вот обратно едут. Ну и те, кто "контрабас" везет, по договоренности с таможней и без", - объяснил нам причины ажиотажа источник на границе.