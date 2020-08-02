Украинский производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" выиграл тендер на поставку 17 трамваев в румынский город Крайова.

Об этом в воскресенье, 2 августа, информирует издание Československý Dopravák.

Сообщается, что компания поставит в Румынию 25-метровые трамвайные вагоны, стоимость одного составит 1,7 млн евро. В тендере также участвовали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская PESA Bydgoszcz.

Примечательно, что победитель тендера был определен 24 июля. На оспаривание его результата была отведена неделя. Однако результаты были опубликованы на официальном сайте закупок уже 29 июля. Отмечается, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Ожидается, что в Крайову "Татра-Юг" поставит низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

Напомним, в 2017 году тендер на поставку трамваев в Киев выиграла польская компания PESA Bydgoszcz.

Ранее мы писали о том, что компания "Татра-Юг" произвела трамваи новейшей модели для Египта.