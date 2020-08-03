В мире протестуют недовольные бесконечным коронавирусным карантином, из-за которого многие люди теряют работу и доходы и ограничены в передвижениях.

На выходных волна митингов прокатилась по Берлину и Израилю.

Выясняли, кто выходит на демонстрации и чего они добиваются.

"Ковидиоты", "конспирологи" или сторонники свободы

Десятки тысяч жителей Берлина, у которых лопнуло терпение терпеть ограничения, вышли на митинг. Почти все были без масок и не соблюдали дистанций.

На демонстрацию съехались со всей Германии, у участников были флаги с символикой различных федеральных земель.

Мероприятие проходило под лозунгом: "День свободы - конец пандемии". Протестующие скандировали: "Мы - вторая волна" и "Сопротивление!", призывали вернуть людям свободу и заявляли, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

Многие немецкие и мировые СМИ связывают протестующих с правыми экстремистами.

По сообщению газеты Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, в которую, по данным издания, входят преимущественно сторонники конспирологии, ультраправых и отрицателей существования коронавируса.

Некоторые политики презрительно называют вышедших на акцию "ковидиотами".

В тоже время сами протестующие эти обвинения отметают. И говорят, что они вышли на протест просто потому, что их не устраивают принятые правительством меры. Они требуют положить положить конец карантину и связанным с ним ограничениям (которые могут вновь усилиться из-за наступления второй волны пандемии).

Ряд комментаторов говорит, что среди протестующих было не так много радикалов и правых, как это пытаются представить.

"Очень неприятно, как международные СМИ называют организаторов демонстрации против карантина в Берлине, - пишет на своей странице в Facebook блогер Евгений Ихельзон, сын которого живет в Берлине и участвует в митингах против карантина. - Крайне правые, антипрививочники, конспирологи и так далее. Я знаю, что мой старший сын ходит на эти демонстрации, и туда ходят десятки тысяч людей. Мой сын Эдгар не конспиролог и не идиот, я с ним вчера обсуждал все эти вопросы и нахожу, что он не глупее меня. Ну и, конечно же, он не крайне правый и не антипрививочник. На демонстрации против карантина в Берлине, Иерусалиме, Лондоне ходят разные люди. Но их объединяет одно - они хотят понимать, что с их жизнью будет дальше, что с ними собираются делать и чем правительство умнее, чем простой берлинец. В Берлине под ковидгоспиталь зарезервировали целый бывший аэропорт Темпельхоф, но ни одна койка не пригодилась. ВВП Германии упал на 11%. Люди хотят спросить: "Что дальше?".

То, что протестуют не только ультраправые или конспирологи, уверяют живущая в Берлине украинка Татьяна Игнатенко.

"Многие люди потеряли работу, не работает малый бизнес", - делится она в Facebook.

Впрочем, многие комментаторы к посту в ФБ Ихельзона отмечают, что причины протестов непонятны, так как в Германии, по сравнению с другими странами, карантин не такой жесткий, а сейчас практически уже сошел на нет.

"В Германии никто никого специально пока не запирал. Появилась возможность, тут же открыли малый бизнес. Вообще, тонкая линия между необходимостью карантина и необходимостью дать людям работать и просто жить выдержана была очень четко. Во всяком случае, в Баварии", - рассказывает живущий в Карлсфельде под Мюнхеном Евгений Тополин.

"Кто говорит об ограничении в Германии, просто не был в Берлине - все работает, все бары, рестораны. Школы открываются с понедельника. Не работают дискотеки, нужно носить маску в помещении и транспорте. Все!", - пишет львовянин Роман Дикий, который живет в Берлине.

Израильтяне - против карантина и Нетаньяху

Тем временем в Израиле протесты еще серьезнее, чем в Германии.

На митинги, которые длятся уже несколько недель, выходят не только противники карантина, но и недовольные политикой местного премьера Биньямина Нетаньяху, которого часть людей обвиняет в коррупции и неумелой борьбе с коронавирусом.

Пик протестов пришелся на эти выходные - десятки тысяч человек вышли на улицы Иерусалима, Тель-Авива, Кесарии и других городов. В отличие от берлинцев на многих из них были маски, они требовали отправить правительство Нетаньяху в отставку (он первый в истории страны находящийся у власти лидер, которому грозит судебный процесс по обвинениям в коррупции и мошенничестве).

"Ковид-диссиденты" собрались возле официальной резиденции Нетаньяху в Иерусалиме, затем прошли маршем по улицам города, и возле его частной резиденции в прибрежном городе Кесария. В Тель-Авиве люди протестовали против роста безработицы и сложных экономических условий из-за карантинных ограничений.

Отдельные акции прошли на перекрестках, мостах и транспортных развязках в Израиле, сообщает Би-би-си.

Демонстрации в отличие от предыдущих подобных акций в целом прошли мирно (раньше спецназ разгонял протестующих водометами, доходило до стычек). Полиция задержала 12 человек, не желавших расходиться по окончании согласованного времени - 23 часов.

Вначале Израиль хвалили за меры борьбы с эпидемией, но после того, как в мае страна постепенно начала выходить из карантина, заражаться стало больше. С начала эпидемии в 9-миллионной стране заболели 72 тысячи человек, умерли 523 человека.

Нетаньяху вскоре признал, что некоторые карантинные меры отменили слишком рано, в частности, открыли кафе и рестораны. Сейчас же, на пике протестов, израильский премьер обвинил местные телеканалы в излишнем освещении антиправительственных протестов и пропаганде "анархистских левацких демонстраций".

В протестах, однако, участвуют не только "леваки".

Ситуация накалена еще и на фоне последних парламентских выборов, которые прошли в марте и раскололи страну на сторонников Нетаньяху и оппозиции. Оба лагеря до сих пор спорят о результатах.

"На улицы выходит много простых израильтян, которые устали от карантина, которые потеряли работу из-за него. Там и левые, и правые, и те, кто вообще далек от политики и нейтрален и даже бывшие сторонники Нетаньяху, которые успели в нем разочароваться за время эпидемии. Много студентов, предпринимателей. Есть версия, что за протестами стоит оппозиция, которая добивается скорейшего свержения Нетаньяху, а карантин - лишь повод", - рассказывает нам живущий в Тель-Авиве уроженец Украины Арсен Гехт.

В Украине зреет бунт в "красных зонах"

В Украине тоже назревает антикарантинный бунт, наложенный на недовольство политикой властей.

Особенно это касается "красных" зон, где предписано ввести жесткие ограничения. Местные власти там уже грозят прямым неповиновением требованиям центра, и растет возмущение среди рядовых жителей.

Так, усиливать карантинные мероприятия отказываются власти Луцка и Тернополя.

"Нас перевели в красную зону по непонятным причинам. Местные власти приняли решение, что предприятия и транспорт будут работать с теми карантинными ограничениями, которые были до сих пор. Но поезда на станции Тернополь останавливаться не будут - такова воля центральных властей, на которую местная власть повлиять не может", - говорит нам тернопольчанка Ольга Якимец.

В разговорах со "Страной" жители "красных зон" признаются, что готовы к протестам, если их попытаются снова закрыть насильно.

"Для моего бизнеса это равноценно смерти, конечно, будем протестовать", - говорит "Стране" владелец кафе из Луцка Мирослав.

В Черновцах, который до сих пор был эпицентром коронавируса в Украине, по словам местных, люди между собой все меньше говорят о ковиде, но в транспорте и магазинах многие носят маски.

"В красную зону вошел Кицманский район, рядом с Черновцами. И там, кстати, живут многие торговцы с Калиновского рынка, который находится в Черновцах. Они тоже против ужесточения карантина", - рассказала нам местная жительница Марина Корпан.