Днем в воскресенье, 2 августа, на одесской трассе возле Глевахи под Киевом произошла большая авария при участии шести авто.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Инцидент случился около 13:30 в воскресенье, 2 августа. Несколько машин в результате ДТП разбиты вдребезги, часть автомобилей развернуло. По предварительной информации, все живы.

На место вызвали полицию и "скорую", более подробная информация о произошедшей аварии уточняется.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве Mercedes вылетел на встречную и врезался в маршрутку, в результате пострадавшие остались без конечностей и глаз.

Также мы публиковали видео, как водитель Audi сбил мотоциклиста на пешеходном переходе в самом центре Киева.