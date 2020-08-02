В масштабном ДТП под Киевом столкнулись шесть авто. Фото
Днем в воскресенье, 2 августа, на одесской трассе возле Глевахи под Киевом произошла большая авария при участии шести авто.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Инцидент случился около 13:30 в воскресенье, 2 августа. Несколько машин в результате ДТП разбиты вдребезги, часть автомобилей развернуло. По предварительной информации, все живы.
На место вызвали полицию и "скорую", более подробная информация о произошедшей аварии уточняется.
Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве Mercedes вылетел на встречную и врезался в маршрутку, в результате пострадавшие остались без конечностей и глаз.
Также мы публиковали видео, как водитель Audi сбил мотоциклиста на пешеходном переходе в самом центре Киева.
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