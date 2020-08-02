Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 сентября будет повышена заработная плата медикам и работникам экстренной медицинской помощи.

Об этом он сообщил 2 августа в ходе брифинга, который транслировался на Facebook.

Так, в области экстренной медицинской помощи сейчас задействованы около 40 000 работников. При этом условия, в которых они работают, по словам Степанова, являются недопустимыми.

С 1 июля уже было увеличено финансирование "скорой помощи" на 40%, а теперь, с 1 сентября, будет еще одно повышение зарплат медиков. В том числе и работникам экстренной медицинской помощи.

Согласно предложениям Минздрава к государственному бюджету на следующий год, водитель скорой помощи должен получать 10-12 тысяч гривен, диспетчер — 12-13 тысяч гривен, фельдшер около 14-16 тысяч гривен, а врачи от 20 до 22 тысяч гривен.

Кроме того, планируется также обновление автопарка. На сегодня есть около 1800 машин "скорой", которым более 10 лет, но, тем не менее, они находятся на балансах медиков. В этом году чиновники хотят закупить 400 машин. Еще 1400 будут приобретены в ближайшие два года.

Напомним, 29 июля, в Киеве прошла торжественная церемония открытия второй очереди нового корпуса больницы "Охматдет". На мероприятии побывали президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов, который снова поднял проблему низких зарплат врачей.

Ранее "Страна" сообщала, что Максим Степанов рассказал про 112 миллионов гривен, выделенные на нужды трансплантологии в Украине.