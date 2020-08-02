В Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса отменили гей-парад, который должен был проходить в Амстердаме в начале августа.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, акция проходила до этого ежегодно и длилась несколько дней. Она включала концерты, вечеринки и массовые гуляния. Наиболее громким считался парад, который проходил на каналах Амстердама. В нем принимало участие около 80 лодок.

В этом году в связи с эпидемией коронавируса массовые мероприятия оказались под запретом. Поэтому гей-парад перенесли на август следующего года.

Несмотря на это, организаторы сейчас изучают возможность проведения акции в значительно уменьшенном масштабе.

До этого мы рассказывали, что в воскресенье, 26 июня, в Киеве правоохранители прибыли к одному из баров, где проходил "Киевпрайд". Его участников обвинили в нарушении карантина.

Напомним, что жители Нидерландов 1 августа вышли на протесты против карантина.