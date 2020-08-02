Экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало, которому ЦИК республики отказала в регистрации кандидатом, выехал их Москвы и сейчас находится в Киеве.

Об этом в воскресенье, 2 августа, рассказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан, передает "Интерфакс-Запад".

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал представитель Цепкало.

Напомним, 14 июля Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала Цепкало в регистрации кандидатом в президенты из-за нехватки необходимого количества подписей за его выдвижение. При необходимых 100 тыс. подписей, ЦИК признал только 80 тыс. При этом штаб Цепкало утверждал, что в Центризбирком было сдано 160 тыс. подписей.

16 июля политик подал в Верховный суд Беларуси жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Однако суд жалобу отклонил.

24 июля стало известно, что Цепкало из-за опасения быть задержанным покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. Тогда же политик заявил о намерении дать серию пресс-конференций в Украине, Евросоюзе и США о предвыборной ситуации в Беларуси.

Выборы президента Беларуси, основной конкуренткой действующего главы государства на которых называют Светлану Тихановскую, состоятся 9 августа.