К утру воскресенья, 2 августа, смертность от коронавирусной болезни Covid-19 в Украине превышает 2%. Наиболее высокий показатель летальных случаев зафиксирован в Кировоградской области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Летальность по стране составляет 2,4%", - информирует пресс-служба ЦОЗ.

По данным ведомства, наивысший показатель смертности зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Стоит отметить, что с начала распространения коронавируса в Украине от Covid-19 выздоровели 39 543 человека, летальных случаев - 1725.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна двигается по "желтому сценарию" развития эпидемии коронавируса, в связи с чем чиновники ожидают до 4000 смертей и около 400 000 случаев инфицирования.