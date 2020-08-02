В понедельник, 3 августа, на неподконтрольной части Донецкой области будет открыт контрольной пункт въезда-выезда "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщают донецкие СМИ.

Так, работа КПВВ будет восстановлена с 09:00 до 18:00, будут действовать следующие правила:

Для въезда на неподконтрольную территорию, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение "межведомственного оперативного штаба" сепаратистов;

Для выезда с неподконтрольной территории, необходимо будет иметь прописку на подконтрольно Киеву территории.

В то же время все лица, которые пребывают на неподконтрольную часть Донбасса, обязаны будут пройти двухнедельную обсервацию в местных учреждениях здравоохранения.

Напомним, в прошлый раз КПВВ "Еленовка" работал 27 июля. Тогда также действовали определенные правила пересечения.

Также мы писали о том, как в палатке у КПВВ "Новотроицкое" поселились два десятка человек, которых не пускают в "ДНР".