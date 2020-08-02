Украина договаривается о поставках вакцины от коронавируса с большинством компаний, которые демонстрируют успехи в разработке препарата.

Об этом в воскресенье, 2 августа, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

"Мы достаточно активно проводим политику по договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми, практически, без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина намеревается получить препарат одной из первых.

Слова Степанова о вакцине с 08:08. Видео: Минздрав в Facebook

Напомним, вчера в России заявили, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершены. Их проводили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат будут регистрировать.

Ранее мы писали, что 20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.