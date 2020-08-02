Вечером в субботу, 1 августа, в одном из домов в Холодногорском районе Харькова произошла стрельба. В результате медики госпитализировали мужчину с травмой живота.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Около 21:00 в полицию поступило заявление о том, что в доме на улице Магниторской были слышны крики и стрельба.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу", - сообщили правоохранители.

Позже в полиции уточнили, что виновник инцидента задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас же ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Орудие стрельбы было изъято вместе с другими вещественными доказательствами.

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