Министерство образования и науки Украины опубликовало инфографику с рекомендациями Минздрава касательно работы школ, техникумов и вузов с 1 сентября в условиях коронавирусного карантина.

Носить респираторы/маски необходимо:

На входе в учебное заведение

Во время передвижения между помещениями заведения

Маски и респираторы можно не использовать во время занятий.

Температурный скрининг на входе в школу или вуз обязательно проводится для всего персонала. Мерить температуру учащимся необязательно.

В помещения учебного заведения также не могут быть допущены родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Во время учебного процесса необходимо:

Разработать график допуска учащихся в учебное заведение, маршруты их движения в школах/вузах

Минимизировать передвижение учеников/студентов между кабинетами

Перед началом занятий проводить ежедневный опрос учеников/студентов касательно их самочувствия

При возможности проводить занятия на открытом воздухе

Также Минздрав выступил с рекомендациями касательно обеспечения безопасности в учебных заведениях:

Места для обработки рук антисептиками должны быть расположены на входе во все помещения

Сбор использованных масок и перчаток должен быть произведен в отдельные контейнеры

Руководством учебных заведений должны быть подготовлен санитарные комнаты. Там должны быть в наличии: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук

На территории учебного заведения должны быть размещены плакаты и баннеры, информирующие о респираторной гигиене и этикете кашля

На полу должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам

Медпункты учебных заведений должны быть оснащены бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты

Проветривание помещений должно производиться на протяжении не меньше 10 минут после каждого занятия

Должна производиться дезинфекция поверхностей - дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня

Кроме того, ведомство выступило с рекомендациями касательно организации питания в учебных заведениях:

Должен быть составлен график питания учителей и студентов

Должно соблюдаться расстояние между столами - не менее 1,5 метров

За одним столом должно находиться не более 4 человек

В период карантина не разрешается питание в формате "шведского стола" и самообслуживание

Напомним, ранее "Страна" публиковала полный свод правил работы школ в условиях коронавирусного карантина.