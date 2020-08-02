Минобразования опубликовало правила работы учебных заведений с 1 сентября. Инфографика
Министерство образования и науки Украины опубликовало инфографику с рекомендациями Минздрава касательно работы школ, техникумов и вузов с 1 сентября в условиях коронавирусного карантина.
Носить респираторы/маски необходимо:
- На входе в учебное заведение
- Во время передвижения между помещениями заведения
Маски и респираторы можно не использовать во время занятий.
Температурный скрининг на входе в школу или вуз обязательно проводится для всего персонала. Мерить температуру учащимся необязательно.
В помещения учебного заведения также не могут быть допущены родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью.
Во время учебного процесса необходимо:
- Разработать график допуска учащихся в учебное заведение, маршруты их движения в школах/вузах
- Минимизировать передвижение учеников/студентов между кабинетами
- Перед началом занятий проводить ежедневный опрос учеников/студентов касательно их самочувствия
- При возможности проводить занятия на открытом воздухе
Также Минздрав выступил с рекомендациями касательно обеспечения безопасности в учебных заведениях:
- Места для обработки рук антисептиками должны быть расположены на входе во все помещения
- Сбор использованных масок и перчаток должен быть произведен в отдельные контейнеры
- Руководством учебных заведений должны быть подготовлен санитарные комнаты. Там должны быть в наличии: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук
- На территории учебного заведения должны быть размещены плакаты и баннеры, информирующие о респираторной гигиене и этикете кашля
- На полу должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам
- Медпункты учебных заведений должны быть оснащены бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты
- Проветривание помещений должно производиться на протяжении не меньше 10 минут после каждого занятия
- Должна производиться дезинфекция поверхностей - дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня
Кроме того, ведомство выступило с рекомендациями касательно организации питания в учебных заведениях:
- Должен быть составлен график питания учителей и студентов
- Должно соблюдаться расстояние между столами - не менее 1,5 метров
- За одним столом должно находиться не более 4 человек
- В период карантина не разрешается питание в формате "шведского стола" и самообслуживание
Напомним, ранее "Страна" публиковала полный свод правил работы школ в условиях коронавирусного карантина.