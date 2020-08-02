Минздрав выступил с особыми рекомендациями по уборке и дезинфекции помещений учебных заведений. Фото: Flickr

Министерство образования и науки Украины опубликовало инфографику с рекомендациями Минздрава касательно работы школ, техникумов и вузов с 1 сентября в условиях коронавирусного карантина.

Носить респираторы/маски необходимо:

  • На входе в учебное заведение
  • Во время передвижения между помещениями заведения

Маски и респираторы можно не использовать во время занятий.

Температурный скрининг на входе в школу или вуз обязательно проводится для всего персонала. Мерить температуру учащимся необязательно.

В помещения учебного заведения также не могут быть допущены родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Во время учебного процесса необходимо:

  • Разработать график допуска учащихся в учебное заведение, маршруты их движения в школах/вузах
  • Минимизировать передвижение учеников/студентов между кабинетами
  • Перед началом занятий проводить ежедневный опрос учеников/студентов касательно их самочувствия
  • При возможности проводить занятия на открытом воздухе

Также Минздрав выступил с рекомендациями касательно обеспечения безопасности в учебных заведениях:

  • Места для обработки рук антисептиками должны быть расположены на входе во все помещения
  • Сбор использованных масок и перчаток должен быть произведен в отдельные контейнеры
  • Руководством учебных заведений должны быть подготовлен санитарные комнаты. Там должны быть в наличии: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук
  • На территории учебного заведения должны быть размещены плакаты и баннеры, информирующие о респираторной гигиене и этикете кашля
  • На полу должна присутствовать разметка для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам
  • Медпункты учебных заведений должны быть оснащены бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты
  • Проветривание помещений должно производиться на протяжении не меньше 10 минут после каждого занятия
  • Должна производиться дезинфекция поверхностей - дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня

Кроме того, ведомство выступило с рекомендациями касательно организации питания в учебных заведениях:

  • Должен быть составлен график питания учителей и студентов
  • Должно соблюдаться расстояние между столами - не менее 1,5 метров
  • За одним столом должно находиться не более 4 человек
  • В период карантина не разрешается питание в формате "шведского стола" и самообслуживание

Минобразования опубликовало правила работы учебных заведений с 1 сентября. Инфографика: Минобразования

Минобразования опубликовало правила работы учебных заведений с 1 сентября. Инфографика: Минобразования

Напомним, ранее "Страна" публиковала полный свод правил работы школ в условиях коронавирусного карантина.

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